HABER /  YEREL

Antalya'da dilenciler de Corona virüs önlemi aldı

ANTALYA'da akşama kadar hijyen kurallarından yoksun, insanlarla temas kuran dilencilerin aldığı maske önlemi dikkat çekti. Daha dikkat çekici olan ise maskelerin kirli olması oldu.

Abone ol

Türkiye'de virüsün kolayca etkileyebileceği 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Uzmanlar, kalabalık ortamlarda dışarı çıkanların maske takması ve el hijyenine dikkat etmesi yönünde uyarılarını sürdürüyor. Genç yaşlı toplumun her kesimi bu uyarıları dikkate alırken turizm kenti Antalya'da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Işıklar Caddesi'nde iki farklı noktada ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Maskeyi çıkaran çocuklara vurduğu iddia edildi

Kaldırımda oturup önüne açtığı mendille dilenen kadının, yanındaki iki çocuğuna maske taktığı görüldü. Ancak maskelerin kirli olduğu gözlendi. Kadının, zaman zaman maskeleri sıkıldıkları için çıkaran çocuklara, ellerine vurarak yeniden takması dikkat çekti.

Hasta dilencinin de maske taktığı görüldü

Öte yandan aynı cadde üzerinde bu defa dizlerinden aşağısı yara içinde olan erkek, dilenirken görüldü. Bir taraftan yürümeye çalışan, bir diğer taraftan da elindeki karton kutuyu uzatarak vatandaşlardan para dilenen bu kişinin de yine aynı şekilde kirli ve yırtık bir maske takması dikkat çekti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika TBMM'nin 100 yıl etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Koronavirüsü durdurmanın yolunu açıkladı! Dr. Bruce Aylward'dan kritik açıklamalar
CHP'li vekil 'endişeye sevk eden gelişmeler var' dedi ilin adını verip acil tanı kiti istedi
Rekabet Kurulu'ndan Koronavirüs fırsatçılarına uyarı: En ağır cezaları vereceğiz
Sıcaklıklar artınca virüs azalacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Levent Yamanel açıkladı
Koronavirüsten ölen hastanın otopsi sonuçları korkuttu
ÖNCEKİ HABERLER
Sicil affe ne demek torba yasadaki sicil affı kimleri kapsıyor?
Tarımsal üretime düşük faizli kredi
Aksaray'da ısrarla sokağa çıkma yasağına uymayanlar cezayı yedi
Bakan Pekcan duyurdu: Irak'la ticaret temassız sürüyor
Halkbank esnaf kredisi şartları neler 2020 kredi hesaplama
Şaban ayının ilk günü hangi ibadetler yapılır namaz kılınır mı?
Yorumlar