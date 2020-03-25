Antalya'da dilenciler de Corona virüs önlemi aldı

ANTALYA'da akşama kadar hijyen kurallarından yoksun, insanlarla temas kuran dilencilerin aldığı maske önlemi dikkat çekti. Daha dikkat çekici olan ise maskelerin kirli olması oldu.

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Türkiye'de virüsün kolayca etkileyebileceği 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Uzmanlar, kalabalık ortamlarda dışarı çıkanların maske takması ve el hijyenine dikkat etmesi yönünde uyarılarını sürdürüyor. Genç yaşlı toplumun her kesimi bu uyarıları dikkate alırken turizm kenti Antalya'da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Işıklar Caddesi'nde iki farklı noktada ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Maskeyi çıkaran çocuklara vurduğu iddia edildi

Kaldırımda oturup önüne açtığı mendille dilenen kadının, yanındaki iki çocuğuna maske taktığı görüldü. Ancak maskelerin kirli olduğu gözlendi. Kadının, zaman zaman maskeleri sıkıldıkları için çıkaran çocuklara, ellerine vurarak yeniden takması dikkat çekti.

Hasta dilencinin de maske taktığı görüldü

Öte yandan aynı cadde üzerinde bu defa dizlerinden aşağısı yara içinde olan erkek, dilenirken görüldü. Bir taraftan yürümeye çalışan, bir diğer taraftan da elindeki karton kutuyu uzatarak vatandaşlardan para dilenen bu kişinin de yine aynı şekilde kirli ve yırtık bir maske takması dikkat çekti.