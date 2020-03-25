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Facebook’tan yeni corona virüs yasağı geldi

Sosyal medya devi Facebook’un sahte corona virüs haberlerininin engellemek için toplu mesaj gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor.

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Corona virüs (COVID-19) ile mücadele pek çok cephede sürüyor. Sağlık çalılanları onlarca ülkede virüse yakalanan insanları iyileştirmek için mücadele verirken onlarca merkezde de aşı bulma çalışmaları sürüyor.

Toplu mesaj özelliğini yasaklamaya hazırlanıyor

Salgına karşı bir mücadele de sosyal medyada sürüyor. Özellikle sahte haber ve yanlış bilgiler tıpkı virüs gibi hızla yayılıyor. Bunun önüne geçmek isteyen Facebook’un  toplu mesaj özelliğini yasaklamaya hazırlanıyor.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medya devi, Facebook Messenger'ın 5'ten fazla kişiye mesaj iletilmesini engelleyen yeni özelliğini test ediyor.

Ülke basınına konuşan bir Facebook yetkilisi bu haberi doğruladı ancak kullanıma girip girmeyececeğini ya da testlerden olumlu sonuç alınması durumunda ne zaman kullanıma gireceğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Facebook, geçtiğimiz günlerde kendi bünyesinde bulunan mesajlaşma  uygulaması WhatsApp için benzer bir kısıtlama getirmişti.

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