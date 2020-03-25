Ekrem İmamoğlu'ndan Özel Halk Otobüsleri sahiplerine müjde! Giderleri karşılanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle işleri bıçak gibi kesilen Özel Halk Otobüsleri sahiplerine müjdeli bir haber geldi. İmamoğlu bu süreçte yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağız' dedi.Abone ol
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamları sonrasında işleri dibi gören Özel Halk Otobüsleri’nin yakıt ve sürücü giderlerinin belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.
İmamoğlu ayrıca koronavirüsüne karşı alınan önlemlerle birlikte toplu taşıma kullanımının İstanbul’da yüzde 83 oranında düştüğünü duyurdu.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul'da toplu taşıma kullanımı %83 oranında düşmüştür. Sosyal mesafenin korunması ve toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan vatandaşların sağlıklı ulaşımını sağlamak adına Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri de İBB tarafından karşılanacaktır.”
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