Floyd Mayweather’ın eski sevgilisi: Çocuklarımızın önünde dövüyordu

Floyd Mayweather'ın otomobilinde ölü bulunan eski sevgilisi Josie Harris'in kitabında ünlü boksör tarafından çocuklarının önünde dövüldüğünü ifade ettiği ortaya çıktı.

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Ünlü boksör Floyd Mayweather’ın üç çocuğunun annesi ve eski sevgilisi Josie Harris'in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesinin ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Harris’in yazdığı kitapla ortaya çıkan detaylara göre; Mayweather’ın kendisini çocuklarının önünde dövdüğünü yazdığı sözler dikkat çekiyor.

''Beni öldüreceğini söylüyordu”

Kitapta, “Bir yandan çığlıklar atarken bir yandan da Floyd’u izliyordum. Beni saçımdan yakalamıştı ve yerde sürüklüyordu. Bir yandan da yumruklarına maruz kalıyordum. Beni öldüreceğini söylüyordu” ifadeleri yer alıyor.

''Saçımı gevşetiyor ardından tekrar dövüyordu''

Diğer ayrıntılarda şu ifadeler yer alıyordu; ''Beni bırakmasını söylediğimde, bir an için tuttuğu saçımı gevşetiyor ardından tekrar dövüyordu. Güvenliği aramış ve başıma daha ağırı gelmeden önce çocuklarımın buradan götürülmesi istemiştim. Ancak olaylar aniden gelişti ve başaramadım” diyen Harris, çocuklarından Koraun’un bir şekilde oradan kaçıp güvenliğe ulaştığını ve bu şekilde görevlilerin polisi aradığını da söylüyor.

Josie Harris 10 Mart günü evinin önünde bulunan arabasında ölü bulunmuştu. Ölüm sebebine dair soruşturma devam ediyor.