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3 kamu bankası düğmeye bastı! Koronavirüse karşı destek paketi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptığı ortak açıklamada koronavirüse karşı yeni kredi destek paketini duyurdu.

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3 kamu bankası ortak açıklama yaparak KOBİ'lere kredi desteğinin hayata geçtiğini duyurdu. Kredi desteği 6 ay anapara/faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak. Başvurular ise yarın başlıyor.

3 bankadan ortak açıklama

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak yeni finansal destek adımlarımızı kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz.

Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecektir.

Bu kapsamda 3 Kamu Bankası tarafından başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Kredi Desteği” hayata geçirilecektir.

Olumsuz etkilenen tüm firmalar başvurabilecek

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir. Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecektir.

6 ay faiz ödemesiz kredi

Kredi desteği; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacaktır. Bankalarımız 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklardır. KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

Yıllık Ciro (TL) - Azami Kredi Tutarı (TL)

0-25 Milyon-  10.000.000

25-125 Milyon -  25.000.000

125 milyon üzeri - 100.000.000"

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