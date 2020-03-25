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Instagram korona virüs nedeniyle evde kalanlar için yeni özellik getirdi

Facebook’un bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram corona virüs döneminde kullanıcılarının işine yarayabilecek bir özelliği kullanıma sundu.

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İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgını bugün 160’ın üzerindeki ülkede görülüyor.

15 binden fazla insanın hayatına mal olan salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca insan evlerinden çalışıyor.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram bu kullanıcılarının işine yaraması hayli muhtemel bir özelliği kullanıma sundu.

TechCrunch’ta yer alan habere göre, ‘Co-watching’ isimli yeni özellik sayesinde birden fazla kişi platform üzerinden bir araya gelebiliyor.

Corona virüs araştırmalarına destek amacıyla bir güncellemeye daha imza atan Instagram’da artık kullanıcılar bağış çıkartması üstünden corona virüs çalışmalarına bağış yapılabiliyor. 

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