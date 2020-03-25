Şaban ayının ilk günü kılınacak namaz kaç rekat?

11 ayın sultanı Ramazan ayından bir önceki ay olan Şaban ayı bugün yani 25 Mart'ta başladı.Şaban ayı içinde olan Berat Kandili ise 7 Nisan'da idrak edilecek. Peki Şaban ayının ilk günü oruç tutulur mu, kaç gün oruç tutmak gerekir Diyanet ne diyor?

Abone ol

3 ayların ikincisi olan şaban ayı bugün yani 25 Mart'ta başladı. Şaban ayı içinde olan 2020 yılının 3. kandili Berat Kandili ise 7 Nisan'da idrak edilecek. Peki şaban ayının ilk günü oruç tutmak gerekir mi, şaban ayının ilk gecesi nasıl ibadet edilmeli?

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR: 2020 yılı Şaban ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 25 Mart Çarşamba günü başlayacak. Berat Kandili ise 7 Nisan'da idrak edilecek.

ŞABAN AYININ İLK GECESİNDE NASIL İBADET EDİLİR: Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.