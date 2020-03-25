Göksel Gümüşdağ'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Medipol Başakşehir Kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin yaptırdığı testler pozitif çıktı.

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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı esir alan corona virisü, sporu da durma noktasına getirmişti. Lige verilen arada corona virisü için testler yaptırmaya başlayan kulüplerimizde ilk şoku Fenerbahçe Beko yaşamıştı.

Daha sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve asbaşkan Abdurrahim Albayrak'ta ortaya çıkan virüs, son olarak Medipol Başakşehir'i vurdu.

Gümüşdağ'ın yaptırdığı testler pozitif çıktı

Bir süredir rahatsızlığı bulunan turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin yaptırdığı testler pozitif çıktı.

Geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Göksel Gümüşdağ'ı telefonla arayarak sağlık durumunu öğrendi ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.