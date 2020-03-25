Adana'da yaşlı adam kendisini ayaklarından ağaca asarak spor yapıyor

ADANA'da 66 yaşındaki İbrahim Cebeci her gün kendisini ayaklarından ağaca asıyor. Üstelik bunu spor olsun diye yaptığını söyleyip sağlığını böyle koruduğunu ifade ediyor. Dün komando marşı eşliğinde ağaca asılı halde duran yaşlı adamın görüntüsü sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.

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Adana’da askeri kamuflaj giyerek bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılıp, komando marşı okuyan İbrahim Cebeci'nin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek"

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki evinin karşısında bulunan ağaçlara bacaklarıyla baş aşağı asılarak spor yaptığını ve bu şekilde dinç kaldığını söyleyen İbrahim Cebeci, sosyal medyada görüntülerini izleyen birçok yakının kendisini aradığını ve tebrik ettiğini belirten Cebeci, “Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum” dedi.

'Su görsem yüzerim, at görsem binerim' ifadesi

Corona virüsü salgınından sonra 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının sınırlandırması hakkında da konuşan İbrahim Cebeci, ağaçların evinin önünde olduğunu ve insanlarla tokalaşmayıp uzak durarak önlemini aldığını söyledi. Spor yapmayı çok sevdiğini ve çocuklara da ağaca asılmayı öğrettiğini belirten Cebeci, “Ben her türlü spor yaparım. Su görsem yüzerim, at görsem binerim. Her sabah kalkar soğuk suyla duş alırım. Beni yurt dışından merak edip gelen, tanışan oluyor. Hayatımı böyle geçiriyorum. Mesela Mehter Marşı çalsa bitene kadar ağaçtan inmem” diye konuştu.

Usta çırak ilişkisini korumayı da başarmış durumda

İbrahim Cebeci’nin öğrencisi olduğunu ve kendisine ağaçta spor yapmayı öğrettiğini kaydeden 11 yaşındaki Umut Sarıgeçili ise spor yapmaktan memnun olduğunu söylüyor.