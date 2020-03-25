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Milli Eğitim Bakanlığından Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

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Yazar Can Ataklı uzaktan eğitimde başörtülü bir öğretmenin öğrencilere ders anlatmasını ağır sözlerle eleştirmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazeteci Can Ataklı hakkında "öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Can Ataklı ne demişti?

Ataklı, Tele1 kanalında uzaktan eğitimde türbanlı öğretmenin ders veremisyle ilgili şunları söylemişti:

"Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var. Bana göre yanlış ama var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya."

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