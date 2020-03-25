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The Walking Dead finaline Corona virüs engeli

Koronavirüs, beyaz perdeye de büyük hasarlar verdi. Dünyada koronavirüs 'Reyting' rekorları kırarken diğer yapımların askıda kalmasına sebep oldu. Bu kez koronavirüsten nasibini alan milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan The Walking Dead oldu.

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The Walking Dead 10. sezon finali de, corona virüsü (covid-19) salgınından nasibini aldı. Günlerdir bütün önemli etkinliklerin, konserlerin, spor liglerinin ertelendiğini görüyoruz. Sinema ve dizi sektörü de salgından büyük ölçüde etkilendi. 

Peki, dizinin finali ne zaman izlenebilir?

AMC kanalı, erteleme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki güncel olaylar böyle bir karar alınmasına sebep oldu. The Walking Dead 10. sezon finalinin yapımı imkansız hale geldi. Bu yüzden dizinin bu sene yayınlanacak son bölümü final olmayacak. 15. bölüm 5 Nisan tarihinde yayınlanacak. Dizinin final bölümü ise, özel bir bölüm olarak gelecek” Şeklinde açıklama yaptı. Özel final bölümünün yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

Yayına girmesine iki hafta kala bu karar alındı

Dizinin prodüksiyon aşamasında olduğu, müzik, ses düzenleme gibi ayarlamalarının yapıldığı belirtildi. Finalin yayınlanmasına iki hafta kalmışken böyle bir karar verilmesi, hayranları üzse de, corona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle buna benzer kararların alındığını bir çok yapımda da tanıklık ettik.

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