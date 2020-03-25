HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe futbol takımında Koronavirüs şoku

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Kulüp açıklama yaptı
Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip Koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Medipo Başakşehir, koronavirüs testi yaptıran Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacağını açıklamıştı. Gümüşdağ ve eşinin testleri pozitif çıktı.

İsimleri açıklanmadı
Fenerbahçe'de corona virüsü bulgularına rastlanan oyuncunun ve sağlık heyeti çalışanın ismi henüz resmiyet kazanmadı.

Erol Bulut'tan geçmiş olsun mesajı
Adı Fenerbahçe ile anılan Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun dileyerek şu ifadeleri kullandı; "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Fenerbahçe'nin koronavirüs açıklaması üzerine Mustafa Cengiz:
"Ben haklı çıkmaktan utanıyorum. Fakat acaba bazıları bu konuyu saptırıp, bizi samimi olmamakla, algı yapmakla suçlamaktan utanıyor mu? Ben özür beklemiyorum. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun inşallah atlatırlar."

Geçmiş olsun mesajları

Fenerbahçe'de bir futbolcuyla birlikte bir sağlık çalışanının corona virüse yakalanmasının ardından futbol ailesinin yanı sıra magazin camiası ve siyasetin önde gelen isimleri sarı-lacivertli kulüp için geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Max Kruse paylaşım yapmıştı
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse de test öncesi tesislerde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, taramaların başladığını bildirmişti.

İlgili Haberler
Şenol Güneş'ten Türkiye'ye ve futbolculara koronavirüs tavsiyeleri Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in sağlığı maşallah yerinde Göksel Gümüşdağ'ın corona virüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de Yassine Benzia şoku Ali Koç kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Buse Terim'den Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak açıkladı! Desteği başlatıyoruz
Af için geri sayım! Erdoğan ile Bakan Gül arasındaki İnfaz Yasası toplantısı sona erdi
3 kamu bankası düğmeye bastı! Koronavirüse karşı destek paketi
Ekrem İmamoğlu'ndan Özel Halk Otobüsleri sahiplerine müjde! Giderleri karşılanacak
32 bin personel alınacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika TBMM'nin 100 yıl etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurulu'ndan Koronavirüs fırsatçılarına uyarı: En ağır cezaları vereceğiz
Ali Erbaş korona hastaları için dua edecek
Göksel Gümüşdağ'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Adana'da yaşlı adam kendisini ayaklarından ağaca asarak spor yapıyor
S&P'dan korkutan korona senaryosu: Ekonomi ölümcül darbe alacak
Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
Yorumlar 1 yorum