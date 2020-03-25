Fenerbahçe futbol takımında Koronavirüs şoku

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Kulüp açıklama yaptı

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip Koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Medipo Başakşehir, koronavirüs testi yaptıran Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacağını açıklamıştı. Gümüşdağ ve eşinin testleri pozitif çıktı.

İsimleri açıklanmadı

Fenerbahçe'de corona virüsü bulgularına rastlanan oyuncunun ve sağlık heyeti çalışanın ismi henüz resmiyet kazanmadı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. — Erol Bulut (@Erol_Bulut) March 25, 2020

Erol Bulut'tan geçmiş olsun mesajı

Adı Fenerbahçe ile anılan Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun dileyerek şu ifadeleri kullandı; "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Fenerbahçe'nin koronavirüs açıklaması üzerine Mustafa Cengiz:

"Ben haklı çıkmaktan utanıyorum. Fakat acaba bazıları bu konuyu saptırıp, bizi samimi olmamakla, algı yapmakla suçlamaktan utanıyor mu? Ben özür beklemiyorum. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun inşallah atlatırlar."

Geçmiş olsun mesajları Fenerbahçe'de bir futbolcuyla birlikte bir sağlık çalışanının corona virüse yakalanmasının ardından futbol ailesinin yanı sıra magazin camiası ve siyasetin önde gelen isimleri sarı-lacivertli kulüp için geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Max Kruse paylaşım yapmıştı

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse de test öncesi tesislerde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, taramaların başladığını bildirmişti.



