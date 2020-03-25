Ünlü medya patronunda koronavirüs şüphesi! Yoğun bakıma alındı

Vatan Gazetesi’nin kurucusu ve eski sahibi Zafer Mutlu koronavirüs riski nedeniyle yoğum bakıma alındı.

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Vatan Gazetesi’nin kurucusu ve eski sahibi Zafer Mutlu’da koronavirüs riski belirlendi.Medyaradar’ın haberine göre; Mutlu kendi isteği ile yattığı hastanede şu an yoğun bakım servisinde.Doktorlar koronavirüs belirtilerini gösteren Mutlu’dan alınan örnekleri test amacıyla laboratuvara gönderdi.Sonuçların ise henüz çıkmadığı öğrenildi.

1977’de Ankara Üniversitesi’nden mezun olan Zafer Mutlu, 1985 yılında girdiği Sabah Gazetesi’nde Dinç Bilgin’in sağ kolu olmayı başardı. Hatta patron Bilgin, Sabah’ın yüzde 3,84’lük hissesini Mutlu’nun üzerine yaptı.

2002 yılında Vatan’ı kurarak Bilgin’le yolları ayıran Mutlu, kuruluş sırasında birçok ünlü ismi de kadrosuna katmayı başardı.

Zafer Mutlu, 2010 yılında da Mutlu Dergi Grubu’nu kurarak birçok popüler derginin yayınlarını gerçekleştirdi.