Tatil uzatıldı mı okullar ne zaman açılacak son haber geldi

tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak sorusu öğrencilerin gundeminde. EBA üzerinden ve EBA TV üzerinden eğtim alan milyonlarca öğrenci "uzaktan eğitim devam edecek mi" diye soruyor. Bugün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "okul tatili uzatıldı" iddiasını köşesinde yazdı. Peki tatil uzatıldı mı?

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Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de tüm okullar tatil edilmişti. Bugün okul tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Bilim Kurulu toplanacak. Milyonlarca öğrenci de "tatil uzatıldı mı" diye sormaya başladı. Peki uzaktan eğitim devam edecek mi? Bilim kurulu okul tatilinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı verebilir. Ziya Selçuk ile Fahrettin Koca "okullarda tatil uzatılacak mı" sorusuna basın toplantısı ile açıklık getirecek. Binlerce kişi tatil uzatıldı mı sorusunun yanıtını bekliyor.

TATİL UZADI MI: Öğrenci ve endişeli velilerin aklında şu sıralar tek soru var: Tatil uzadı mı? Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bugün kritik bir toplantı yapılacak. Peki oku tatili uzatılacak mı?Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün Bilim Kuruluyla yapacağı toplantıda, okul tatiliyle ilgili karar verilmesi bekleniyor.

OKULLARIN TATİL EDİLMESİ BİLİM KURULU'NUN KARARINA BAĞLI: Okulların tatil edilip edilmeyeceğine bugün yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı'nda karar verilebilir. Bakan Selçuk tatili uzatmak istediklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı Bilim Kurulu'nun vermesi gerektiğini vurgulamıştı: “Ben Bilim Kurulunun tavsiyesini çok önemsiyorum...”

ABDULKADİR SELVİ'DEN FLAŞ İDDİA "TATİL UZADI: Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi okul tatil uzadı mi diye soran binlerce kişiyi ilgilendiren bir iddia geldi. Selvi köşesinde yazdığı yazısında "tatil uzatıldı" dedi. Selvi okullarıda tatilin uzadığının kesinolduğunu ancak tatilin süresi belirsiz olduunu vurguladı.

SELVİ OKUL TATİLİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN ŞUNLARI YAZDI: "OKULLARIN TATİLİ UZUYOR"

Selvi şunları yazdı: "Bilim Kurulu bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la toplanacak. Gündemde okulların tatilinin uzatılması var. Hem bakanlıkla, hem Bilim Kurulu üyeleriyle görüştüm. Okulların tatili uzuyor. Bu kesin. Belli olmayan tek şey, ikinci bir emre kadar mı uzayacak, yoksa bir hafta süreyle mi uzatılacak? Bu da Bilim Kurulu ile toplantıdan sonra netleşecek."

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ: Peki okulların tatili uzatılırsa uzaktan eğitim devam edecek mi? Koronavirüs pandemisi riskinin artmasının ardından nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan ara tatil öne çekilerek öğrenciler 16 Mart'ta bir haftalık ara tatile çıkmıştı. Virüs riskinin devam etmesiyle birlikte de 23 Mart'ta uzaktan eğitim programı hayata geçmişti.

Okullarda tatilin uzatılıp uzatılmayacağı bu akşam belli olabilir. Okullarda tatil uzatılırsa öğrenciler eğtimlerine ikinci haftasında da uzaktan devam edecekler.