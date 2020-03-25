HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da koronavirüsten korunmak için saf alkol içip de ölenlerin sayısı 30'a çıktı

İstanbul'da koronavirüsten (Covid-19) korunmak için "saf alkol tüketimine" bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, 20 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Abone ol

İstanbul'da son iki haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, iddiaya göre corona virüsten korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri, sonrasında ise çok fazla oranda içmeleri nedeniyle zehirlenmişti.

Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece, Ataşehir ve Beylikdüzü'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Hastanelere sevk edilenlerden 20'sinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 18'i daha önce adliyeye sevk edilmiş ve bu zanlıların 5'i adli kontrol şartıyla, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 10 zanlı ise Bakırköy Adliyesine sev edildi. Diğer şüphelinin ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere tüm vatandaşları, yeni tip corona virüs (Covid-19) veya diğer hastalıklardan korunmak adına saf alkol ya da sahte içki tüketmemeleri konusunda uyardı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 70'i geçti! Türkiye dışından da var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in sağlığı maşallah yerinde
Fenerbahçe futbol takımında Koronavirüs şoku
Berat Albayrak açıkladı! Desteği başlatıyoruz
Af için geri sayım! Erdoğan ile Bakan Gül arasındaki İnfaz Yasası toplantısı sona erdi
3 kamu bankası düğmeye bastı! Koronavirüse karşı destek paketi
Ekrem İmamoğlu'ndan Özel Halk Otobüsleri sahiplerine müjde! Giderleri karşılanacak
ÖNCEKİ HABERLER
Atilla Kıyat izin alamadı yaşadıklarını paylaşıp isyan etti
The Walking Dead finaline Corona virüs engeli
Rekabet Kurulu'ndan Koronavirüs fırsatçılarına uyarı: En ağır cezaları vereceğiz
Ali Erbaş korona hastaları için dua edecek
Göksel Gümüşdağ'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Sicil affe ne demek torba yasadaki sicil affı kimleri kapsıyor?
Yorumlar 1 yorum