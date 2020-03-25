Atilla Kıyat izin alamadı yaşadıklarını paylaşıp isyan etti

Eşini hastaneye götürmek için izin belgesini alamadığını söyleyerek yetkililere isyan eden emekli koramiral Atilla Kıyat, kendisine yardım taleplerinde bulunanlara bugün sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Abone ol

Sokağa çıkma yasağına takılan emekli koramiral Atilla Kıyat, hasta eşi için sokağa çıkma iznini bir türlü alamayınca tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Hasta eşini sağlık kurumuna götürmek için yoğun bir telefon trafiği başlatan ancak sonuç alamamadığını söyleyen Kıyat'ın isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Sokağa çıkmıştı

Kıyat, yardım taleplerinden sonuç alamayınca sokağa çıkma yasağını mecburen deldiğini söylemiş ve "Ne mi yapacağım , başlarım yasağınıza deyip, tabii ki eşimi hastaneye götüreceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Facebook hesabından yaşadıklarını paylaşan Kıyat'a destek yağdı. Yardım talepleri birbiri ardına geldi. Mesaj yağmuruna tutulan Kıyat, bugün teşekkür mesajı paylaştı.

Herkese şükranlarımı sunarım

Sevgili Dostlar ,

Dün sizlerle , eşimi hastaneye götürmek üzere , sokağa çıkma izin belgesi almak için , başarısızlıkla sonuçlanan uğraşımı paylaşmıştım. Gerek sosyal medya hesaplarımdan , gerekse özelimden yazarak gözlerimi yaşartan yardım talebinde bulunan herkese şükranlarımı sunarım. Bizleri merak etmeyin..Evlatlarımız bizi devlete muhtaç etmezler...