Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in sağlığı maşallah yerinde

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in sağlığıyla ilgili olarak ''Sağlığı maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık. Sevenleri sevinsin. Rakipleri biraz daha çalışsın, eğer sahaya dönerse.'' dedi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak ailesinin son durumu hakkında bilgi veren Cengiz, ''Abdurrahim bey ve eşinin yanında oğulları sayın Hikmet beyin de sonucu pozitif çıktı, karantinada şu anda. Onun da sağlık durumu iyi şu anda. Yusuf beyin de durumu iyi, test sonuçları gelecek.'' dedi.

''Sağlığı maşallah yerinde''

Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'le konuştuğu ifade eden Cengiz, ''Hocamla da görüştüm. Sağlığı maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık. Sevenleri sevinsin. Rakipleri biraz daha çalışsın, eğer sahaya dönerse.'' açıklamasında bulundu.

''Bende belirtilerin hiçbiri yok''

Mustafa Cengiz, kendisinde belirti olmadığını belirten Mustafa Cengiz, ''Bende hiçbir belirti yok, ateş yok, öksürük yok. Test yaptırdık ve sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah hayırlısı gelir. Velev ki korona geldi, bizim aldığımız bilgi şu, kesinlikle şu ya da bu şekilde herkes bu virüsü kapacak. Yüzde 80 oranında iddia ediliyor. Devlet neredeyse Ulusal Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadele içinde.'' dedi.

''Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef algı peşinden koştular''

Maçlar oynanmasın diye yalvardığının altını çizen Cengiz, ''Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef algı peşinden koşanlar, biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi ters algı yapıyorlar. Mezar taşına yazılmış adamın, söyledim, söyledim inanmadınız bakın ne oldu diye. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse odur. İlgili bakanlıkların dediklerine uymamız gerekiyor. Bütün departmanlarımızı evden çalışmaya sevk ettik. Bu bir pandemi. Bu salgından kaçış görünmüyor, önemli olan vücut direncini en üstte tutarak, yönergelere titizlikle uyarak bu salgını atlatmak." dedi.

''İnsanlar marketleri boşalttılar''

12 Mart günü devletimiz ve TFF başkanı, maçların seyircili oynanacağını ilan etti. Biz panik yapmayalım, korkuya gerek yok, provokasyona dikkat edin dedik. İlk corona virüs vakasının ardından bütün insanlar marketleri boşalttılar. Spor bugün var, yarın yok. İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yok. En değerli olan insanların varlığıdır.'' şekline konuştu.

''Fatih Hoca tek tek ikna etti maç öyle oynandı''

Fatih Terim'in oyuncuları tek tek ikna ettiğini ifade eden Cengiz, ''Akşam 19.00'da seyircisiz dendi, dediklerimizin miadı doldu. O akşam, hemen devletimizle iletişime geçtik. Ama biz, öneri olarak en az 1500 insan var akredite olan. Bizler, Beşiktaş yöneticileri de oradaydı. 60 metre karede 100 kişiydik. Herkes risk altındaydı. Maçı seyircili ya da seyircisiz oynatmak yerine erteleme isteme sebebimiz nedir? Bizim kalan 8 maçımızın 5'i deplasman... Biz bunu istemedik, seyircisiz oynamak zaten bizim için avantaj! Sporcularımız çok huzursuzdu, Fatih Hoca tek tek ikna etti maç öyle oynandı.'' dedi.

''Bilmediğimiz şeyler oldu''

TFF'nin bu süreci sağlıklı yönetemediğini dile getiren Cengiz, ''Bütün konuştuklarımızın miladı, 12 Mart Perşembe 19:00'da devletimizin ani bir kararla seyircisiz oynatma kararıdır. Biz de şaşırdık. TFF seyircili dedi, 3 saat sonra devletimiz seyircisiz dedi. Bilmediğimiz şeyler olduğu izlenimini aldık. Sadece protokolde 60 metrekarede 100 kişi vardı, Abdurrahim bey de bizimle birlikteydi. Bizim seyircisiz oynatma yerine erteleme istemedeki amacımız ne olabilir? Puan mı? Asla! Hoca çok büyük çaba sarf etti, futbolcuları tek tek ikna etti ve maç oynandı. Anlatamadık, inanmadılar. Biz bir avantaj elde edelim demedik, erteleyelim dedik. TFF, müthiş bir inatla, ligin illa seyircisiz devam etmesini istedi. Biz tehlikesini gördük." ifadelerini kullandı.

''Bu bir sağlık sorunu, bu nedenle ertelemek istedik''

Nihat Özdemir'le telefonda konuştuğunu dile getiren Cengiz, ''Nihat beyi aradım, futbolcuların isyanını biliyorsunuz, ertelenmesinde hayır var. 8 maç kaldı, 1 ayda tamamlarız dedim. Bu bir sağlık sorunu, bu nedenle ertelemek istedik. Stada gelin dediğimizde, devletin kararı seyircili oynanması yönündeydi. Bugün devlet seyircili oynayalım derse, bugün ona da uyarız. Devlet demek ki salgını kontrol altına almış deriz. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Sepil, ertelemeyi istemeyen 4 kulüp olduğunu söyledi. İsmi saklı kalsın. Biz devlet nezdinde elimizden geleni yaptık. Sağ olsunlar ertelediler.'' dedi.

''Hocanın evlatlarının acısını hissedebiliyor musun?''

''Keşke Abdurrahim bey, hanımız, oğlu, Fatih hocam, Göksel bey ve eşi, Yusuf bey hastalanmasıydı da biz hiç puan alamasaydık.'' diyen Cengiz, ''Hiçbir şey insan hayatından önemli değil. Sen hiç hastanede eşinle yan yana koronadan yatıp, evladının da aynı olduğunu hayal ettin mi? Bir hayal etsene. Hocanın evlatlarının acısını hissedebiliyor musun? Neden bu kadar acımasızsın? Bunu yapmayın güzel kardeşim.'' şeklinde konuştu.

''Play-off gündeme gelmedi''

Cengiz, ''Basketçiler sahaya çıkmıyordu, sahaya indim, oturdum. Pınar Karşıyaka, Ukrayna'dan geldi, Fenerbahçe ise Fransız takımıyla oynadı. Basketçilerin aileleri maçlara çıkmayın diye telefon açtı. Kulüpler Birliği'nde play-off veya liglerin tescil edilmesi gündeme bile gelmedi. Sadece liglerin seyri üzerine konuşuldu. Komisyon kurulması konuşuldu." dedi.

''Fenerbahçe'ye geçmiş olsun''

Fenerbahçe'ye geçmiş oldun dileklerini ileten Mustafa Cengiz, ''Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edilmiş. Haklı çıkmaktan utanıyorum. Utanıyorum. Şimdi bizi eleştirip algı yaratanlar utanıyor mudur? Ben özür falan da beklemiyorum. Tek başımıza mücadele ettik. Bugün haklı çıkmaktan utanıyorum. Geçmiş olsun. Derbiden sonra pazartesi günü futbolcular oynamak istemediği için toplantı yaptık. Fatih Hoca ile Abdurrahim Bey yan yana oturdu, bununla ilgili de şakalaştık. Bizim gibi insanlar kadere inanır. Kadere inanmak gerek." ifadelerini kullandı.