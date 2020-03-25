Bağcılar'da yaşlı adamın başına kolonya döküp eziyet etmişti! O şahsın cezası belli oldu

İSTANBUL Bağcılar'da yaşlı bir kişiye maske takıp kolonya döken kişiye, 14 gün ev hapsi ile korona virüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.

Abone ol

Osman K. ifadesinde "Görüntüler 20 gün öncesine aittir, olay şaka mahiyetindedir." dediği öğrenildi.

Kendisiyle samimiyetimiz vardır

Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade veren şüpheli Osman K. kendisinden şikayetçi olan İhsan Öztürk'ü 2 yıldır tanıdığını ifade etti. Osman K. ifadesinde "İhsan Öztürk'le samimiyetimiz vardır. Kendisi mahalleden, çevreden bozuk para şeklinde yardım isteyen bir şahıstır. Kendisini gariban bir şahıs olarak tanıdım. Bu nedenle kendisine sahip çıkmaya çalışmaktayım. Ben kendisine zaman zaman da harçlık vermekteyim. Lokantada yediği yemeklerin ücretini ben ödemekteyim. Berberde tıraş olduğunda yine ücretini ben ödemekteyim." diye konuştuğu bildirildi.