Pegasus CEO'su korona nedeniyle yatan uçak sayısını açıkladı

Pegasus CEO'su Mehmet Nane, corona virüsü salgını nedeniyle 83 uçaktan sadece 7'sini kullandıklarını açıkladı. Nane, "Bu krizin inşallah haziran ayı gibi yavaşlayacağını ve temmuzdan sonra da en azından iç piyasada normale dönmesini bekliyoruz” dedi.

Salgınının en çok etkilediği alanlardan olan havacılık sektörünü değerlendiren Nane, uçuş iptalleri nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

“Uçaklarımızın 75 tanesi yatıyor vaziyette, 7 tane uçakla operasyonumuzu döndürüyoruz” diyen Nane, “Çarkın dönmesini bir noktada sağlamamız lazım. Ek kaynaklar oluşturulması şirketlerin bu süreci atlatması için çok önemli olacak” ifadelerini kullandı.

Hijyen ve uçuş iptalleri için düzenlemeler

Nane, aldıkları temizlik önlemlerine ve bilet iptallerine ilişkin şunları söyledi:

* Uçaklarımızı on günde bir dezenfekte yapıyorduk, yedi günde bire indirdik. On günlük etkisi olan malzemeler. Uçak içlerimizi her gün derin temizlik yapıyoruz.

* Uçak içinde isteyen yolcularımıza verilmek üzere maskeler bulunduruyoruz.

* Şirket olarak 31 Mart'a kadar home ofis çalışıyoruz. Gelişmelere göre uzatmak için gerekli kararları alıyoruz.

Uçak yolcularının haklarına corona virüsü düzenlemesi geldi

* 17 Nisan’a kadar olan yerlerde biz vatandaşlarımızın bilet değişim taleplerini birebir, internet üstünden ya da mobil şirket olarak karşılıyoruz. Mesela siz uçamadınız, burada yasaklar var bütün bu değişiklikleri yapacağız.

* Eğer yasaklardan dolayı uçuşlarını yapamıyorlarsa bir yıl süreyle bu biletlerini kullanmaları için Turizm ve Ticaret Bakanlığımız ile konuşarak bu konuda gerekli tedbirleri aldık. Bir takım uygulamalarla bu haklarının yanmamasını sağlıyoruz. Hak kaybı olmaması için çalışacağız.