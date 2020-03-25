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İki ülke kararını dünyaya duyurdu! Bölgeden askerlerini çektiler

Fransa ve Çek Cumhuriyeti, koronavirüs salgını nedeniyle Irak'tan askerlerini çekme kararı aldı.

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Korona virüsü salgını ve geçtiğimiz Ocak ayından bu yana saldırılara maruz kalan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri çatısı altındaki Fransız ve Çek askerlerinin Irak’tan çekildikleri öğrenildi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, tarafından yapılan açıklamada ülkede ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri çatısı altındaki Fransız askerlerinin Irak topraklarından ayrıldığını söyledi.

Irak’ta bir askeri hava üssünün koalisyon güçleri tarafından boşaltıldığını belirten Halef, Fransız askerlerinin çekilmesinin Irak hükümetiyle yaptıkları anlaşma kapsamında gerçekleştiğini duyurdu.

Çekya’da Irak’ta bulunan 30 askerini çektiğini açıkladı. Irak’ta giderek artan korona virüs ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırıların ardından askerlerini çekme kararı alan Çekya, 30 askeri taşıyan uçağın Prag Havalimanı’na indiğini duyurdu.

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