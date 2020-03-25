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Gaziantep'te akrabasının eşini tüfekle vurarak öldürdü

Gaziantep'in Ali Gök isimli cani, tartıştığı amca oğlunun eşi Safiye Gök'ü acımadan tüfekle vurdu. Kadın hastanede hayata gözlerini yumarken sanık Ali Gök, bugün saklandığı ahırda yakalandı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 42 yaşındaki Ali Gök, tartıştığı amca oğlunun eşi 53 yaşındaki Safiye Gök'ü av tüfeğiyle vurdu. 

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pazartesi günü gece saatlerinde Bayraktepe Mahallesi'nde cinayet olayı gerçekleşti. Ali Gök, aynı mahallede oturan amcasının oğlu Kasım Gök'ün evine gitti. Ali Gök, burada amca oğlunun eşi Safiye Gök ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Ali Gök, yanındaki av tüfeğiyle 3 çocuk annesi Safiye Gök'e ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Safiye Gök kanlar içinde yere yığılırken, Ali Gök evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Safiye Gök ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından Safiye Gök'ün cenazesi toprağa verildi 

Sanık saklandığı ahırda yakalandı

Kaçan Ali Gök ise bugün sabah saatlerinde Kalaycık Mahallesi'nde gizlendiği ahırda jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Gök, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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