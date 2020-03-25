Diyarbakır'da anons yapan imama korona tepkisi

Diyarbakır'da sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği anonsunu yapan imam tepki görünce, "yanlış anlaşıldım" dedi.

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında imam camiden anons yaptı.

O sözleri tepki gördü

Camiden anons yapan İmam Abdulbari Y., vatandaşları koronavirüse karşı uyararak, sokak hayvanlarının salgını bulaştırabileceğini belirtti.Vatandaşlar ise imamın o sözlerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi

İmam hakkında soruşturma başlatıldı

Video Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılınca, imamın sözleri tepki gördü.Tepkilerin giderek artması sonucu imam Abdulbari Y. hakkında müftülük tarafından soruşturma başlatıldı.

Yanlış anlaşıldım

Olayın ardından Abdulbari Y., konuşmasındaki sözlerinin bir bölümünün alındığını ve yanlış anlaşıldığını belirterek, "Kardeşlerim, dün yaptığım konuşmada bir yanlış anlaşılma oldu. Hayvanlara karşı merhametli olun ve onlara zarar vermeyin. Ben sadece temizlikten bahsettim, yanlış anlaşıldı. Peygamber efendimiz buyuruyor ki "Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin." dedi.

Mahalle halkı imama destek verdi

Mahalle halkı da sözlerinin çarpıtılarak verildiğine inandıklarını belirtikleri imama destek verdi.Vatandaşlar söz konusu anonsun Miraç Kandili'nin olduğu gün yarım saatlik konuşmanın içerisinden alınan bir bölüm olduğunu belirtti.