Mustafa Kutlu kimdir? Bakan Fahrettin Koca gençlere önermişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gençlere önerdiği önemli yazarlarımızdan Mustafa Kutlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Mustafa Kutlu kimdir?

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Öykü ve denemeleriyle tanınan Türk yazar Mustafa Kutlu'nun hayatı ve eserleri merak konusu oldu. İşte Mustafa Kutlu hakkında merak edilen her şey...

Mustafa Kutlu kimdir?

Öykü ve deneme yazarı Mustafa Kutlu, 6 Mart 1945 senesinde Erzincan'da dünyaya geldi. 1964 yılında Erzincan Lisesi'ni ve 1968 senesinde de Erzurum A.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü bitirdi. Sonrasında Edebiyat Öğretmeni olarak görev almaya başlayan Mustafa Kutlu, Tunceli Lisesi ve İstanbul'da Vefa Lisesi'nde görev aldı.

Mustafa Kutlu, 1974 yılında öğretmenliği bıraktı. Dergah Yayınları'nda çalışma yapmaya başladı. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayın müdürlüğünü 3. ciltten itibaren üstlendi. (8 cilt, 1976-1998).

Mustafa Kutlu'nun ilk hikayeleri Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde çıktı. 1979-1982 yılları arasında aynı derginin yazı işleri müdürlüğü görevini gerçekleştirdi.

Ayrıca Adımlar (Erzurum), Hisar, Türk Edebiyatı, Düşünce, Yönelişler'de hikâyeler yayınladı. Dergâh dergisinin genel yayın müdürü oldu (Mart 1990). Zaman gazetesinde "Bir Demet İstanbul" başlığı ile şehir yazıları (1986), Yeni Şafak gazetesinde kültür ve spor yazıları (1995) yazdı. Kanal 7'de kültür programları hazırladı.

Mustafa Kutlu, daha çok köy ve kasaba insanının günlük endişelerini işlemiştir. Hikayelerinde kahramanlar Türkiye'deki sancılı değişimin birer şahididirler.

Mustafa Kutlu eserleri nelerdir?

HİKAYELERİ

Ortadaki Adam (1970)

Gönül İşi (1974)

Yokuşa Akan Sular (1979)

Yoksulluk İçimizde (1981)

Ya Tahammül Ya Sefer (1983)

Bu Böyledir (1987)

Sır (1990)

Arkakapak Yazıları (1995)

Hüzün ve Tesadüf (1995)

Uzun Hikaye (2000)

Beyhude Ömrüm (2001)



Mavi Kuş (2002)

Tufandan Önce (2003)

Rüzgarlı Pazar (2004)

Chef (2005)

Menekşeli Mektup (2006)

Kapıları Açmak (2007)

Huzursuz Bacak (2008)

Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı (2009)

Zafer yahut Hiç (2010)

Hayat Güzeldir (2011)

Anadolu Yakası (2012)

DENEME

Şehir Mektupları (1995)

Akasya ve Mandolin (1999)

Yoksulluk Kitabı (2004)

İNCELEME

Sait Faik'in Hikaye Dünyası (1968)