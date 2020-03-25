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Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart Perşembe saat 15:00’da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katılacaktır.

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