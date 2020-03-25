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'Ben Deist' isimli tiyatro oyunu YouTube'dan yayınlandı

Türkiye'de yeni tip korona virüs salgınına karşı yetkililer ve sanatçılardan yapılan, "Evde kalın" çağrısına destek amacıyla 'Ben Deist' isimli tiyatro oyunu, 'kitaptayazmaz' YouTube kanalından yayınlandı.

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Okulundan yeni mezun olmakta olan genç bir adam.
Dönemin yaşam tarzına göre kendisini yetiştirmiş bir bilgiç.
Deist olmaya karar verirken tepkisel dürtülerini ön planda tuttuğun ise genel olarak görememiş.
Yakın arkadaşıyla beraber yürüttüğü proje kapsamında Fransa’da çalışma hevesine kapılarak planlarını geliştirmiş. Daha önce giriştiği hiçbir projeyi kaybetmediği gibi yakın arkadaşı Hakan’a oldukça güveniyor.
Yıllardır beraber olduğu sevgilisini de Fransa’ya gittikten bir süre sonra yanına alma planlarını hazır etmiş. Sevgilisi ise bu durumdan hoşnut olmakla beraber genç adamın sürekli onu kontrol altında tutmasından sıkılıyor.
Fransa yolculuğunda kendisine engel olmasa da yaşlılığın getirdiği yalnızlık korkusuyla hareket eden ressam bir anne yıllar sonra aile birliğinin önemini aşılamaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor.
Mezuniyetin hemen sonrasındaki gün akşam evine davet ettiği sevgilisini beklemekte olan genç adamın evindeki suların kesilmesiyle oyun gelişmeye başlıyor.
Planlı bir kesinti olmaması sebebiyle evde bir arıza olduğun anlayan genç adam internetten bulduğu bir su tesisatçısını evine çağırıyor. Bu sırada üst üste gelişen olaylar sevgilisinin kendisini aldattığı gerçeğini, Hakan’ın Fransa projesinde tek kalmayı seçerek işinden edildiğini öğreniyor.
Tüm bu karmaşanın ortasında kalan genç adamın musluğunu tamir etmeye çalışan su tesisatçısı ise genç adamın hayatında büyük değişimlere sebep olacak bu olaylara bambaşka açılardan bakıyor. Genç adamı şaşırtan sözler kendisini sorgulamaya götürüyor.
Bir deist olarak yaşam süren genç adam vicdanıyla baş başa kalıp kendini sorgulamak zorunda kalıyor.
Her şey onu neden demeye sürüklüyor.
Gecenin sonunda henüz bir karara varamasa da deizmin hayatında bıraktığı izleri net olarak görmeye başlıyor.

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