Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarihi uzattı

TÜRKİYE'de artan koronavirüs vakaları sebebiyle okulların açılma tarihi ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk alınan kararı son dakika açıklamasıyla duyurdu. Buna göre 30 Nisan tarihine kadar evden eğitim devam edecek.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin uzatıldığını belirterek, Bilim Kurulu'nun önerisiyle 30 Nisan tarihinde mutabık kalındığını açıkladı.

Ankara'da saat 13.30'da başlayan 'eğitim' konulu Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

MEB olarak tartışma fırsatı bulduk. MEB olarak ne tür ihtiyaç içinde olduğumuzu paylaşma fırsatı oldu. Biz MEB olarak pedagojik olarak bakıyoruz. BiziM için öncelik çocuklarımız. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. MEB uzaktan eğitime başladı ve bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftalarda da dolu dolu eğitimlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Evde eğitim 30 Nisan'a kadar sürecek

Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulu'nun önerisiyle önümüzdeki süreci bir süre daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu. Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.

Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklamalar sonrası gazetecilerin sorduğu sorulara da cevap verdi.

Soru: Ücretli öğretmenlerle ilgili bir çalışma var mı?

BAKAN SELÇUK: Derse giren hocalarımızın ücretini alması konusunda çok açık. Bütün eğitim çalışmalarında her senaryoya açığız. Bu zaman diliminde de ücretli öğretmenlerimizin derslerine girmesi sürecek

Soru: Giriş sınavları ertelenecek mi? Öğretmen ya da öğrenciler arasında vaka var mı?

BAKAN SELÇUK: Prensip olarak biz sınavın zamanında yapılması konusunda özen gösteririz. LGS'nin yapılmasına göre 3 senaryomuz var. Buradaki kararlara bağlı olarak sınavların ertelenip ertelenmeyeceği belli olacak. Bizim senaryolarımız hazır. Önemli olan bizim çocuklarımızın sınavla ilgili streslerini düşürecek en asgari önlemleri almaktır. Uzaktan eğitimle sınava girecek öğrencilerimiz için özel çalışmamız devam edecek.