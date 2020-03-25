Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! İyi bir haber var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yaşları 60'ın üzerinde 2 hastanın taburcu olduğunu belirten Bakan Koca, 26 hastanın iyileştiğini ifade etti.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüsle ilgili uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı" ifadelerinin kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkan detaylar şöyleydi;

Aziz milletim şehir şehir sokak sokak ev ev Türkiye. Ülkemin bütün insanı. Bir virüs dünyayı tehdit ediyor. 85 ülkede 8 milyara yakın insan endişe içinde takip ediyor. Bilim buhün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak! Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışındaki faktörlerle gelişir.

''Virüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı hepimize bağlıdır''

Tokalaşıp tokalaşmamakta irade sahibiyiz. Misafirliğe gitmemekte irade sahibiyiz. Kalabalığın içine girip girmemekte irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamakta irade sahibiyiz. Virüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı hepimize bağlıdır. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Bunu evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür. Başka birçok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür.

''Virüs genç, yaşlı orta yaşlı ayırmıyor''

Büyükşehirlerimizde caddeler mekanlar, sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Gençler sizinle abi olarak konuşmak istiyorum. Öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Hastalığa hatta büyük acılara aracılık etmeyin. Biraz kendi dünyanıza çekilin. Dışarıda yapılamayacak aktiviteleri yapın. Bugünler kendinize yatırım olsun. Yaşı bana ve benden büyüklere de birkaç şey söyleyeceğim. Virüs genç, yaşlı orta yaşlı ayırmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz.

''Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarı çıkmak yok''

Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsanız bu özlem uzun sürmeyecek. Milletimizin evlatları. Bakın ben çocuk doktoruyum. Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarı çıkmak yok. Misafir gelirse sarılmak, el öpmek yok. Sevgimizi uzaktan gösteriyoruz. Değerli anne babalar, okullar corona yüzünden tatile girdi şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır.

''Verilen ara uzatılacak''

Eğitimin bir süre internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı tatili olarak görmeyin. Çocuklarınızın da konuyu böyle anlamalarını sağlayın. Verilen ara uzatılacak.

''Sigara içiyorsak asla bilemeyiz''

Çocuklarınız sağlığı konusunda evde güvendeler. Tek tek herkesin dikkatine ihtiyacım var. Ölüm oranı düşük. Ama hastalığı ağır geçirmesekte herhangi birimiz ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen birisi başlarının ölümüne yol açabilir. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Hergün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde.

Grafik şeklinde de vaka sayısını görebileceksiniz



Özellikle çıkan vaka sonuçlarını her gün bildirmeye çalışıyoruz. Karşıda gördüğünüz ekranda test, hasta sayısı, kaybettiğimiz insanlarımızı, yatan hastalarımızı ve iyileşen hasta olmak üzere dijital ortamda kamuoyu ile paylaşacağız. Grafik şeklinde de vaka sayısını görebileceksiniz.

65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu

Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu.