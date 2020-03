Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım

Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından "Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım" paylaşımında bulundu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum"

Terim, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: