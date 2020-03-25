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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verilecek

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verileceğini, en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılacağını, asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacağını açıkladı.

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Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız" dedi.

Erdoğan, ayrıca, alınan tedbir kararlarının yer aldığı görselleri paylaştı.

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