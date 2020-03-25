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Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile yapılan taciz atışında, 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

"Gerekli karşılık verilmiştir"
Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.

Başsağlığı mesajı da yayınlandı
Açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralı askerler için de acil şifa dilekleri iletildi.

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