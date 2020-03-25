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Fahrettin Koca'yı kızdıran sahibi olduğu Medipol Hastanesi sorusu

Medipol Hastanesi'nin sahibi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda gelen bir soruya kızdı. Hastanenin yönetiminden ayrıldığını belirten Fahrettin Koca, hastanede zorunlu izin olmadığını söyledi.

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Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı olmadan önce Medipol Hastanesi'nin yönetiminde yer alıyordu. Bakan olduktan sonra hastane yönetiminden ayrıldığını belirten Fahrettin Koca, 'Sorun bakalım çalışanları son 1.5 yılda beni kaç kez hastanede görmüşler' diyerek haberlere tepki gösterdi.

Bakana yöneltilen ve onu kızdıran soru 'Sahibi olduğunuz Medipol hastanesinde doktor ve temizlik elemanları dışındaki personelin zorunlu izne çıkarıldığı söyleniyor bu doğru mu' şeklinde oldu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu soruya şu yanıtı verdi:
-Bu tip şeylere inanmayın. Bakın ben ilişkimi kestim. Son 1-1,5 yılda oradaki arkadaşlara sorun, beni kaç kez görmüştür. Bu süreçte böyle bir durum asla söz konusu değil. Bu algıları oluşturmak isteyenler var, lütfen bunlara inanmayın. 

Fahrettin Koca'nın hastanesi : Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın (TESA) Kurucu Başkanı olan Dr. Fahrettin Koca, aynı vakıf aracılığıyla 1997 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu. 

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