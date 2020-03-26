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Son dakika Van'da deprem oldu! Son depremler....

Sık sık depremlerin yaşandığı Van ilimizden son dakika korkutan bir deprem haberi geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son dakika Van'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.7.

Başkale ilçesinde meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Türkiye saatine göre 08.39'da gerçekleşti. Meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.7 olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

23 Şubat'taki depremde 9 vatandaşımız vefat etmişti 

Aynı bölgede 23 Şubat'ta meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı. Depremde Özpınar köyünde 4'ü çocuk 6 kişi, Güvenlik köyünde ise 3 kişi hayatını kaybetmiş, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Van'ı etkileyen depremlerde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığı, 700 konutta da ağır hasar olduğu bildirilmişti.

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