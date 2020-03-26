Son dakika Van'da deprem oldu! Son depremler....

Sık sık depremlerin yaşandığı Van ilimizden son dakika korkutan bir deprem haberi geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son dakika Van'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.7.

Başkale ilçesinde meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Türkiye saatine göre 08.39'da gerçekleşti. Meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.7 olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...