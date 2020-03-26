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Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsle mücadele kapsamında; ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ön izin alınması şartı getirildiğini açıkladı.

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Türkiye koronayla mücadele ederken, tedbirler de sıkı tutuluyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, mücadelede hayati öneme sahip olan bir dizi tıbbı cihazın ihracatını ön izne bağladı. 

Ön izin alınması şartı 

Ticaret Bakanı Pekcan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında Ticaret Bakanlığı olarak sağlık hizmet sunucularının ihtiyacı olan solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini teminen yeni bir tebliğ düzenlemesi yaptık. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde; ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ön izin alınması şartı getirdik.

Sağlık hizmetlerinin aksamaması için

Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını teminen söz konusu tıbbi cihazların üretiminin ihtiyacı karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini amaçlayan düzenleme Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılacak söz konusu ürünlerin ihracatını kapsayacak.

'Sosyal mesafe' uyarısı

Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve tüm kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde gereken her türlü tedbirin alınmakta olduğunu vatandaşlarımızın da koronavirüse karşı dikkatli olmaları ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında hassasiyet göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatırım.

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