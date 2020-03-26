Orkun Işıtmak yaşı kaç Orkun Işıtmak ailesi kimdir nereli?

Youtuber fenomeni olan Orkun Işıtmak geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu Merve Yorgancılar ile nişan yüzüklerini takmış ve instagramda ilan etmişti. Peki 24 yaşında olan Orkun Işıtmak'ın nişanlısı Merve Yorgancılar kimdir kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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Çektiği eğlenceli videolar ile tanınan ve sevilen youtuber Orkun Işıtmak özel hayatı ile de merak konusu. İstanbul Üniversitesi’nde okuyor. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekiyor. 2018 yılında “Iyi Oyun” diye bir filminde oynadı.Peki Orkun Işıtmak kimdir, nişanlısı Merve Yorgancılar kaç yaşında?

ORKUN IŞITMAK KİMDİR: Birkaç yıl önce oyun videoları ile tanınmaya başlayan Işıtmak, YouTube’ta 3,5 milyondan fazla bir abone sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Günden güne abone sayısını artıran genç YouTuber, diğer fenomenlerle de videolar çekerek kanalını ve abone sayısını iyice genişletti. Işıtmak, en gelecek vaad eden YouTuber yıldızları arasında gösteriliyor.

MERVE YORGANCILAR KİMDİR?

Merve Yorgancılar, Hisar Eğitim Vakfı'ndan mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü bitirmiştir.

Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlama iletişimi uzmanı olarak çalışmaktadır.

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, geçtiğimiz haftalarda bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nişanlanmıştı. Orkun Işıtmak sosyal medya hesabı üzerinden nişanlandığını duyurmuştu.

Nişan töreninden kareleri paylaşan Işıtmak, "Lütfen nazar değmesin. Bu youtuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular..." ifadelerini kullanmıştı.