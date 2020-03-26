Ersun Yanal'dan spor camiasına geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, corona virüsle mücadele kapsamında bir mesaj paylaştı.

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Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken spor camiası da salgına karşı alınacak tedbirlere dikkat çekme adına çağrıda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, son günlerde artan vakalar nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

''Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım''

Yanal, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen #evdekalalım!" ifadelerini kullandı.