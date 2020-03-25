İşte Türkiye'nin koronavirüs vaka tablosu

İletişim Başkanlığı Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili tablosunu yayınladı. İşte Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü o günden bugüne Türkiye'nin Covid-19 tablosu;

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İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloyu yayınladı. İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosu;

İletişim Başkanlığı'nın twitter adresinden Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de görülen yeni tip koronavirüs vakasından bugüne Covid-19 vaka tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakalarından 26'sı iyileşirken test yapılan vatandaş sayısı ise 27 bini geçti.

Gün gün açıklanacak

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili gelişmeleri gün gün dijital ortamda kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. İşte Koca'nın o açıklaması;

"Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde hem toplam hasta sayısını hem test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek bunu kamuoyu ile paylaşmış olacağız."