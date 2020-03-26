ABD'de bir Türk daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan bir Türk vatandaşı daha yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ABD'de Covid-19'oan ölen Türklerin sayısı 2'ye çıktı...Abone ol
New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan 80 yaşındaki E.K.’nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD'de toprağa verileceği belirtilen E.K.’nin Paterson kentinde kılınacak cenaze namazına salgından dolayı sadece aile yakınlarının katılacağı açıklandı.
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde koronavirüs salgınında dün hayatını kaybeden 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G.’nin cenazesinin de New York eyaletinde toprağa verileceği öğrenildi.
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