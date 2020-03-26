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ABD'ye maske piyangosu! Bakın nerede çıktı

Washington'daki Ulusal Katedral’in mahzeninden, kuş gribi salgını döneminde alınmış 5 bin adet N95 solunum maskesi çıktı.

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ABD’nin başkenti Washington'da Ulusal Katedral’in mahzeninde unutulan 5 bin N95 solunum maskesi Covid-19 salgını ile mücadele için hastanelere bağış olarak verildi.

Katedralin mahzeninde unutulmuş
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Washington'daki ünlü katedralin mahzeninde unutulan maskeleri, katedralin inşaat işleriyle ilgilenen taş ustası Joe Alonso fark etti ve durumu kilise yöneticilerine bildirdi.

''İrtibata geçtik ve onay aldık''
Washington Ulusal Katedrali Dekanı Randolph Marshall, ‘’Maskelere bugünlerde ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu biliyorduk, hala kullanılabilir olduğundan emin olmak için hem üretici firma hem de CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile irtibata geçtik ve onay aldık.’’ açıklamasında bulundu.

Kuş gribi salgınına karşı saklanmış
Kilise yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kuş gribi salgınına karşı önlem için 2006 yılında alınmış olan N95 solunum maskelerinin Washington D.C.’deki Children’s National ve Georgetown Üniversite Hastanesine bağışlandığını bildirdi. 

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