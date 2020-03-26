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MEB'den skandal ifadeler kullanan Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başörtülü öğretmene yönelik skandal ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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MEB yapılan açıklamada, "Tepki çeken ifadeleriyle kamuoyu gündemine gelen söz konusu 'Gazeteci' hakkında 'Öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamubarışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlarından cezalandırılması talebiyle suç duyurusunda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.

Türbanlı öğretmene tepki 

EBA sistemi üzerinden verilen eğitimlerde türbanlı öğretmenin bulunması Tele1 sunucusu Can Ataklı'nın tepkisini çekmişti. Ataklı, canlı yayında başörtülü öğretmenlerin rol model olamayacağını belirterek, "Bu kadar facia bir şey olamaz" demişti.

"Rol model vermek çok yanlış"

Can Ataklı, konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: Öğretmen de türbanlı. Anlatan da o. Bunu yapmaları bence yanlış. Şu anda okullarda türbanlı öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana bunu, hele böyle özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü, türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak. Var mı? Var. Maalesef var. Bana göre yanlış ama var.

"Türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz"

Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? Eleştireceğim tabii ki kardeşim. İlkokul öğrencilerinin tamamına... Türbanlı öğretmeni olan var olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun imaj olarak... Türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada yapmayın bari ya.

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