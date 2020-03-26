Koronavirüsten ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımı bir bırak yakamı yeter

Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden CHP'li eski vekil Ramis Topal'ın yeğeni 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın ortaya çıkan sosyal medya mesajları, virüsün yol açtığı yıkımı gözler önüne serdi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'deki kurbanlarından biri de 33 yaşındaki Dilek Tahtalı oldu. Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran Dilek'ten geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı (33), yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Dilek'in durumu önceki gün ağırlaştı ve genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geriye sosyal medya paylaşımları kaldı

Evin tek çocuğu ve bekâr olan Dilek'ten geriye sosyal medya paylaşımları kaldı. Tahtalı 18 gün önce sosyal medyadan şu paylaşımları yapmıştı:

Geceleri uyutmuyor

"Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım", "Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri..."