HABER /  SAĞLIK

Koronavirüsten ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımı bir bırak yakamı yeter

Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden CHP'li eski vekil Ramis Topal'ın yeğeni 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın ortaya çıkan sosyal medya mesajları, virüsün yol açtığı yıkımı gözler önüne serdi.

Abone ol

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'deki kurbanlarından biri de 33 yaşındaki Dilek Tahtalı oldu. Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran Dilek'ten geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı (33), yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Dilek'in durumu önceki gün ağırlaştı ve genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geriye sosyal medya paylaşımları kaldı

Evin tek çocuğu ve bekâr olan Dilek'ten geriye sosyal medya paylaşımları kaldı. Tahtalı 18 gün önce sosyal medyadan şu paylaşımları yapmıştı:

Geceleri uyutmuyor

"Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım", "Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri..."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fazla kolonya kullanımı egzamaya neden oluyor! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Yeni önlemler
ABD'ye maske piyangosu! Bakın nerede çıktı
Melis Eczanesi’nde ikinci Koronavirüs ölümü
Sağlık Bakanı Koca uyardı İstanbul'u evde tutamıyoruz sokağa çıkma yasağı mı getirelim
İşte Türkiye'nin koronavirüs vaka tablosu
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarihi uzattı
ÖNCEKİ HABERLER
MEB'den skandal ifadeler kullanan Can Ataklı hakkında suç duyurusu
Donald Trump'tan korkutan açıklama! New York'u zorlu haftalar bekliyor
Uçuk nasıl geçer aloe vera jeli tedavide etkili!
'Evde kal' çağrısı Muş’ta karşılık buldu
Ersun Yanal'dan spor camiasına geçmiş olsun mesajı
Dündar Bey ölümü nasıl Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey kimdir?
Yorumlar 1 yorum