Fazla kolonya kullanımı egzamaya neden oluyor!
Ciltte kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı belirtileriyle kendini gösteren egzamaya kullandığınız kolonya yol açmış olabilir. İşte egzama hakkında bilinmeyenler!
Tıpta atopik dermatit olarak adlandırılan egzama, deride oluşan iltihabi bir hastalıktır. Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir.
Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Hastalık genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte her yaşta görülebilir. Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir.
Hastalık; çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Alerji kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.
Genellikle ellerde görülen egzama, hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir cilt sorunu. Egzama kronik bir hastalık olabildiği gibi bu cilt problemine kullandığınız kolonya,parfüm, deterjan gibi kimyasal ürünler de sebep olabiliyor.