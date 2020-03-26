Koronovirüste sayı ilk kez bu kadar çok arttı! Fahrettin Koca son durumu açıkladı

TÜRKİYE'deki coronavirüs (Covid-19) vaka sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu. Bakan Koca koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının 59'a çıktığını açıklarken yeni vaka sayısının ise 561 kişi arttığını belirtti.

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Türkiye'de dün en yüksek vaka artışı ve ölüm sayısı yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı koronavirüs rakamlarını twitter hesabından açıkladı.

Bakan Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 15 hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bugüne kadar koronadan ölenlerin sayısı 59'a çıktı. 561 yeni koronavirüs tanısı konulurken toplam sayı 2433'e yükseldi.

Fahrettin Koca haberi "SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.'' ifadeleriyle duyurdu.

SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama

Fahrettin Koca bilim kurulunda alınan kararları da dün akşam saat 19.00'da duyurdu. Koca 60 yaş üstü 2 hastanın iyileştiğini haber verdi. İşte Bakanın açıklamaları:



-Aziz milletim şehir şehir sokak sokak ev ev Türkiye. Ülkemin bütün insanı. Bir virüs dünyayı tehdit ediyor. 85 ülkede 8 milyara yakın insan endişe içinde takip ediyor. Bilim bughün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak! Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışındaki faktörlerle gelişir.

''Virüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı hepimize bağlıdır''

Tokalaşıp tokalaşmamakta irade sahibiyiz. Misafirliğe gitmemekte irade sahibiyiz. Kalabalığın içine girip girmemekte irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamakta irade sahibiyiz. Virüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı hepimize bağlıdır. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Bunu evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür. Başka birçok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür.

''Virüs genç, yaşlı orta yaşlı ayırmıyor''

Büyükşehirlerimizde caddeler mekanlar, sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Gençler sizinle abi olarak konuşmak istiyorum. Öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Hastalığa hatta büyük acılara aracılık etmeyin. Biraz kendi dünyanıza çekilin. Dışarıda yapılamayacak aktiviteleri yapın. Bugünler kendinize yatırım olsun. Yaşı bana ve benden büyüklere de birkaç şey söyleyeceğim. Virüs genç, yaşlı orta yaşlı ayırmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz.

Misafire sarılmak öpmek yok

Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsanız bu özlem uzun sürmeyecek. Milletimizin evlatları. Bakın ben çocuk doktoruyum. Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarı çıkmak yok. Misafir gelirse sarılmak, el öpmek yok. Sevgimizi uzaktan gösteriyoruz. Değerli anne babalar, okullar corona yüzünden tatile girdi şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır.

''Sigara içiyorsak asla bilemeyiz''

Ölüm oranı düşük. Ama hastalığı ağır geçirmesekte herhangi birimiz ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen birisi başlarının ölümüne yol açabilir. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Hergün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde.

65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu

Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu.