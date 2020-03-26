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"Taahhütlerin takipçisiyiz" diyen Bakan Albayrak: Aykırı uygulamaları şikayet edin

Bankaların verdiği taahhütleri takipçisi olduklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aykırı uygulamaları şikayet edin" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

"Aykırı uygulamaları şikayet edin"

Bakan Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz." deyip "Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler." açıklamasında bulundu.

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