Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 10 artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kolalı içeceklerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puro ve sigarillonun ÖTV oranı ise yüzde 80'e çıkarıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan kararla, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlendi.

Kolalı gazozlarda ÖTV tutarı arttı

Buna göre; kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35’e yükseltildi.

Sigaranın ÖTV oranı değişmedi

Ayrıca karara göre; tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80’e çıkarıldı.

Sigaranın ÖTV oranında ise değişiklik yapılmadı. Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40’a düşürülürken, sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.