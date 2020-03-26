İnanılır gibi değil! Karantinayı hiçe sayıp pavyona gittiler polis kapıları kırarak bastı
Koronavirüs günlerinde evden çıkmayın uyarılarına kulak asmayan pavyoncular ile, yasağa rağmen dükkan açan pavyon sahipleri gece baskınıyla gözaltına alındı....
Türkiye koronavirüs belasıyla savaşırken Bursa'dan gelen haber 'yok artık' dedirtti. Kalabalıktan kaçın 'evlere kapanın' çağrılarının dakika başı tekrar tekrar yapıldığı günde onlarca kişinin pavyonda eğlenmeye gitmesi şaşkınlık yarattı. Tüm eğlence yerleri kapatılmasına rağmen, Bursa'da bir pavyonun kapılarını kilitleyerek özel müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı. Kapıları kırılarak giriylen pavyonda konsomatris kadınlar, çalışanlar, onlarca müşteri gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yaralama suçundan aranan 20 kişi gözaltına alındı.
Bursa’da 100 polisin katılımıyla Altıparmak caddesinde bulunan gece kulübüne operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda çalışan, müşteri ve yaralama suçundan aranan toplam 20 kişi gözaltına alındı.
Osmangazi SÖS Büro Amirliği, Çarşı Polis Merkezi ve Ahlak Büro Amirliğince İl genelinde korona virüs sebebiyle iş yerlerine yönelik soruşturma yürüten ekipler 00.00 da harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Gece saatlerinde harekete geçen ekipler tek tek iş yerleri adreslerin bulunduğu mekanlara yöneldi. Osmangazi ilçesi Altıparmak caddesinde bulunan çiçek pasajı gece kulübüne baskın yapan ekipler kapıları kırarak içeriye girdi.