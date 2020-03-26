Fenerbahçe'de Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu belli oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de corona virüs şoku devam ediyor. Fenerbahçe Beko’da tüm oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler teste girerken, idari menajer Cenk Renda’nın corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Futbol takımında bir oyuncu ve bir sağlık personelinde covid-19 bulgularına rastlandı ancak Sarı lacivertli futbolcunun kim olduğunu açıklanmadı.

Testi pozitif çıkan Max Kruse

Edilen bilgiye göre Fenerbahçe'de corona virüs bulgularına rastlanan isim Alman futbolcu Max Kruse. Yıldız futbolcu tedavisi yapılması için hastaneye sevk edildi.





Fenerbahçe şu açıklamayı yapmıştı:

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Kruse neler demişti

Salgın nedeniyle çalışmalarına evinden devam ettiğini belirten Kruse, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Kulüp katı kurallar koydu. Önlemler alındı. 10 gün boyunca İstanbul'dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Şu anda Almanya'ya dönemem. Almanya'ya gidersem, tekrar Türkiye'ye dönemem çünkü 17 Nisan'a kadar tüm Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Bu yüzden önce burada kalıyorum ve mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" dedi.



Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."