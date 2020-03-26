Messi Ronaldo ve diğer yıldızlardan Koronavirüs için 1'er milyon Euro bağış
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını can almaya devam ediyor. Önde gelen isimler de corona virüs ile mücadele için nakdi ve ekipman yardımları yapıyor.
Corona virüsle mücadele için yardımlar devam ediyor. Önde gelen isimler kampanyalar düzenlerken; Real Madrid'in yüklü bir bağış yaptığı açıklandı. Real Madrid'in bağışını Madrid Topluluğu Başkanı Isabel Diaz Ayuso, sosyal medya hesabından açıkladı ve "Real Madrid'e corona virüsü durdurma ve hayatları kurtarmak için yaptığı büyük yardım için teşekkür ediyoruz" dedi. Ancak yardımın miktarıyla ilgili bilgi verilmedi.
Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve eski Real Madrid'li Cristiano Ronaldo da salgınla mücadele için 1'er milyon Euro bağış yaptı. Guardiola'nın bağışını Angel Soler Daniel Vakfı'na bağlı bir sağlık kuruluşuna yaptığı belirtildi.
Lionel Messi'nin ise 1 milyon Euro'luk bağışı iki hastaneye böldüğü, bunların birinin Barcelona'da diğerinin de Arjantin'de olduğu kaydedildi.