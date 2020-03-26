Messi Ronaldo ve diğer yıldızlardan Koronavirüs için 1'er milyon Euro bağış

Corona virüsle mücadele için yardımlar devam ediyor. Önde gelen isimler kampanyalar düzenlerken; Real Madrid'in yüklü bir bağış yaptığı açıklandı. Real Madrid'in bağışını Madrid Topluluğu Başkanı Isabel Diaz Ayuso, sosyal medya hesabından açıkladı ve "Real Madrid'e corona virüsü durdurma ve hayatları kurtarmak için yaptığı büyük yardım için teşekkür ediyoruz" dedi. Ancak yardımın miktarıyla ilgili bilgi verilmedi.