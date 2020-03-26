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Angela Merkel'e ikinci korona testi pozitif mi çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i korona korkusu sardı. Merkel’in, koronavirüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı ikinci testi de negatif çıktı.

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Merkel'e temasta bulunan doktorda korona çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de 20 Mart’ta kendisine koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun korona testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart’ta, kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya alıp korona testi yaptırmıştı.Merkel'in bu testte sonuçları negatif çıkmıştı.

Güvenemedi 2. testi yaptırdı

Yaşanan bu gelişmeler sonucu Merkel, yaptırdığı ilk teste güvenemedi. Almanya Başbakanı, bunun üzerine 2 . korona testini yaptırdı. Merkel'in yaptırdığı bu testten de sonuçları negatif çıktı.

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