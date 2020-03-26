HABER /  EĞİTİM

YÖK tatil açıklaması üniversiteler ne zaman açılacak yeni haber

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının ardından YÖK aldığı karar ile üniversiteleri tatil etmişti. Milli Eğitim Bakanı okulların 5 hafta daha tatil edileceğini ve okulların 30 Nisan'da açılacağını duyurdu. Peki YÖK üniversitelerin tatilini uzatacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak?

Abone ol

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı ölüm ve vaka sayısı her gün giderek artıyor. MEB yaptığı son açıklama ile okulların tatilini 5 hafta daha uzattığını duyurdu. Yani okullar 30 Nisan'a kadar kapalı olacak uzaktan eğitim evde devam edecek. Peki üniversiteler tatil olacak mı YÖK bu konuda ne diyor?

Koronavirüs tedbiri için okullar ile birlikte üniversiteler de 3 hafta tatil edilmişti. Okul tatilinin uzamasının ardından şimdi gözler YÖK'ün yapacağı tatil açıklamasına çevrildi. Peki üniversiteler tatili uzatacak mı? Bu konuda net açıklamayı bugün YÖK Başkanı Yekta Saraç yapacak. Biz de yeni gelişmeleri sizlere duyuracağız.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'taki Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bazı kararlar alınmıştı. Üniversitelerde uzaktan eğitim dönemi başladı.

Ülke genelindeki 207 yükseköğretim kurumunun 123'ünün bünyesinde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunuyor.

"Öğrenme Yönetim Sistemi" bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelerin ihtiyaçları, geçen hafta itibarıyla YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde giderilmeye çalışıldı.

Bu üniversitelere Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversiteler tarafından destek sağlandı.

 

SON DAKİKA HABERLERİ
"Taahhütlerin takipçisiyiz" diyen Bakan Albayrak: Aykırı uygulamaları şikayet edin
Son dakika Van'da deprem oldu! Son depremler....
Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 10 artırıldı
Koronovirüste sayı ilk kez bu kadar çok arttı! Fahrettin Koca son durumu açıkladı
Koronavirüsten ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımı bir bırak yakamı yeter
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Yeni önlemler
ÖNCEKİ HABERLER
Klozet yalayan sosyal medya 'fenomeni' Covid-19'a yakalandığını duyurdu
Fenerbahçe'de Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu belli oldu
Ayak şişmesi neden olur lenfödem sebebi olabilir!
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı
Koronavirüs nedeniyle evde kalırken hareketli bir yaşam sürdürülmeli
Tatil uzatıldı mı okullar ne zaman açılacak son haber geldi
Yorumlar