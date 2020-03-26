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Batı Şeria'da koronavirüsten ilk ölüm

Koronavirüsün giderek yayılması sonucu Batı Şeria'da, ilk ölüm gerçekleşti.

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Dünya genelinde koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı, her geçen gün artıyor.

Bilanço ağırlaştıkça insanların korkusu giderek büyüyor.

İlk ölüm

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem, düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria’da 60 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Mulhem, hayatını kaybeden kadının altta yatan sağlık sorunları olduğunu, daha önce yapılan testlerin sonucunda koronavirüse yakalandığının tespit edildiğini bildirdi.

Batı Şeria'da 62 ve Gazze Şeridi'nde 2 koronavirüs vakası bulunuyor.

Öte yandan yetkililer, salgınla mücadele kapsamında önlemler alırken Filistin Başbakanı, koronavirüse karşı Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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